الصين تعلن تسجيل 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية، 1150 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت السلطات الصحية، 59 إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني، إلى 268753 حالة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأمس الأول الأربعاء، سجلت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، 1133 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، في البر الرئيسي للبلاد.

«لجنة الصحة» الصينية تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، اليوم الجمعة، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليظل إجمالي الوفيات ثابتًا عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 449 مريضا بفيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيس، أمس الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 253612 شخصا.