الرئيس الأمريكي: نظرة الولايات المتحدة إلى قضية تايوان لم تتغير أبدا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يريد بحث الخطوط الحمراء في العلاقات مع بكين مع نظيره الصيني، شي جين بينج، مضيفا في مؤتمر صحفي، للتعليق على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» إن نظرة واشنطن إلى قضية تايوان لم تتغير أبدا. .

وأشار بايدن، إلى عدم استعداده لتقديم تنازلات أساسية للصين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله في التحدث إلى «بينج» حول الخطوط الحمراء للبلدين، خلال حضورهما قمة مجموعة الـ20، المقررة في «بالي» الإندونيسية، الأسبوع المقبل.

بايدن: القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني

وفي سبتمبر الماضي، قال بايدن، إن قوات بلاده ستدافع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البرطانية «بي بي سي».

وكان مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قال في وقت سابق، إن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه «جزيرة تايوان» ستتغير تبعا لتغيرات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، تعهد في وقت سابق، بأن بلاده لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة عندما يتعلق الأمر بتايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

بلينكن: «بكين» تسرع جدولها الزمني للاستيلاء على تايوان

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بكين تسرع جدولها الزمني للاستيلاء على تايوان، موضحا ان السلطات الصينية ترفض الوضع القائم بحكم الأمر الواقع منذ فترة طويلة.

وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لـ«جزيرة تايوان» في أوائل أغسطس من العام الجاري، غضب الصين، التي اعتبرتها محاولة من «واشنطن» للتدخل في الشؤون الداخلية لـ«بكين».