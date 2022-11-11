وكالة الفضاء: اختلال التوازن بين أغلفة الكوكب يؤدي إلى كوارث طبيعية

قال الدكتور هشام العسكري نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن كوكب الأرض مكون من أغلفة، كلها عبارة عن أنظمة، فيها علاقات بينية طبيعية، وعندما يحدث خلل في هذه العلاقات يحدث ما نراه من كوارث طبيعية، وهذا ما يحدث الآن.

وأضاف العسكري خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن هذا الخلل ناتج من اختلاف العلاقات البينية بين بعض الأغلفة، فمثلا أصبحت المنخفضات الاستوائية أصبحت أكثر شراسة وقوة.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «مشكلة التغيرات المناخية تكمن في حدتها وقوتها والتسارع في حدوث هذه الأحداث، ونحن نتابع التسارع في الأحداث على هذا الكوكب، والحدة في الحدوث، وإذا استمرّ العالم كله في نفس النهج الذي تنتهجه الدول الآن، ستحدث ظواهر طبيعية قد تؤدي إلى كوارث مثل اختفاء بعض الدول».

العالم يعاني من التغيرات المناخية

وأضاف: «بنجلاديش تصارع الفيضانات، ونرى جميعا ما يحدث في باكستان أيضا، وحرائق الغابات في أوروبا، هناك تباين في الأحداث على هذا الكوكب، بعض المناطق تتعرض لفيضانات وأخرى تتعرض للجفاف، حيث يتعرض العالم لظواهر خارجة عن المألوف، إذ يزداد التصحر بينما تعاني أماكن أخرى من كثرة الفيضانات».

تغيرات مناخية خطيرة في أفريقيا

وواصل: «في أفريقيا، فإننا سنواجه التغير في الحزام المطري، فالمياه في روافد النيل الأبيض سوف تكون أكثر غزارة من المياه التي ستأتي على النيل الأزرق في الأبيض، أي أن هناك حركات في الحزام المطير وطريقة توزيع المياه على مستوى العالم، أيضا، شاهدنا ثلوجا تسقط على القاهرة، وهذا أمر لم يكن يحدث أيضا».