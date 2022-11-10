برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض جهود «حياة كريمة» في القضاء على الفقر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناتين الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن أبرز فعاليات جناح «حياة كريمة»، في مؤتمر المناخ.

قرى صديقة للبيئة

ويشهد الجناح عرض تجربة المبادرة الرئاسية على حضور المؤتمر وتعزيز الشراكات، باعتبارها من أكبر المبادرات للتكيُّف مع التغيّرات المُناخية، من خلال ورش جلسات تعرض جميع مشروعات «حياة كريمة»، وتُستعرض مشروعات تحويل القرى إلى صديقة للبيئة.

مشروع قومي

ويشارك جناح مبادرة «حياة كريمة»، في الجلسات والمنافذ والمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء؛ لتسليط الضوء على هذا المشروع القومي في القضاء على الفقر، باعتباره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث الذي يحيي المسؤولية المجتمعية المشتركة، والهدف الرئيسي هو تقديم خدمات تنمية شاملة في كل القطاعات ومراعاة الضوابط البيئية.

وقالت إحدى المشاركات في الجناح، إنّ مشروعات حياة كريمة تراعي الضوابط البيئية، مثل مشروع تبطين الترع ومشروعات البيوجاز، وهناك جزء يهتم بنشر الثقافة الخضراء داخل القرى الأكثر احتياجا والتخلص من المخلفات سواء كانت زراعية أو حيوانية بطريقة سليمة وعن طريق عملية التدوير، كما يساهم المشروع القومي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومراعاة الضوابط البيئية.