طقس اليوم في جنوب سيناء.. شمس ساطعة ورياح هادئة

تختلف حالة الطقس في محافظة جنوب سيناء عن باقي المدن في وسط سيناء وجنوب البحر الأحمر وتتميز طقس مدينة السلام شرم الشيخ بسطوع الشمس نهارا وأجواء دافئة على مدار اليوم منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى غروب الشمس ويستمر استقرار حالة الطقس حتى منتصف الليل فتكون الأجواء لطيفة عن غيرها من المدن والمناطق الأخرى.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

وتأتي حالة الطقس في جنوب سيناء حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، لتسجل درجات حرارة العظمى 28 درجه والصغرة 20 درجة.

طقس جنوب سيناء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في شرم الشيخ تختلف عن باقي مدن جنوب سيناء من منطقه لأخرى حيث تشهد مدينة شرم الشيخ أجواء دافئة على مدار اليوم ومعتدله نهارا ولطيفه ليلا، بينما تنتشر الغيوم في اقصى الجنوب على سلاسل البحر الأحمر ومن المتوقع سقوط أمطار رعدية على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وذلك بنسبه تصل الى 30% مع انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق.

تساقط أمطار

وشهدت الساعات الماضية تساقط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية خاصة في مناطق ومدن سيدي براني والنجيله والمثاني ومرسى مطروح وسيد حنيش ورأس الحكمة.