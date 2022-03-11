إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري أمام حركة الملاحة بعد تحسن الطقس

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إدارة ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، قررت إعادة فتح الميناء أمام حركة الملاحة عقب تحسن الأحوال الجوية.

واعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان صحفي، عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بعد إغلاق استمر ثلاث ساعات عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ.

كانت إدارة ميناء شرم الشيخ البحري قررت إغلاق الميناء قبل صلاة الجمعة ثم أعادت فتحه بعد إغلاق 3 ساعات.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ«الوطن» إنه شدد على متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

في سياق متصل، مازالت محافظة جنوب سيناء تتعرض إلى رياح قوية سببت عواصف رملية في بعض المدن والطرق السريعة، ما دفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يوجه بتشديد التعليمات المرورية لقائدي السيارات والحافلات، وكلف إدارة المرور بالتنبيه على كل الأكمنة لتحذير قائدي السيارات واتباع التعليمات المرورية لحين تحسن الطقس.