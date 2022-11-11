أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور.. البربون بـ70 جنيها

يحرص قطاع عريض في المحافظات المختلفة على تناول الأسماك يوم الجمعة بشكل مستمر، ويتصدر سعر السمك البلطي والكاليماري والكابوريا وغيرها من المأكوات البحرية محركات البحث العالمية، وخاصة في الأسواق المحلية ومنها سوق العبور.

وشهدت أسعار السمك البلطي، استقرارًا ملحوظًا في معظم الأصناف، بسبب توافر المعروض وتعدد الأنواع التي تناسب كافة طبقات المجتمع.

سعر السمك في مصر اليوم

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار السمك اليوم وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، للمهتمين بمتابعة أسعار المواد الغذائية، التي جاءت حسب الصنف، وسواء كان درجة أولي أو ثانية، وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

أسعار السمك اليوم

- بربون يتراوح سعره ما بين 60 و70 جنيهًا.

- سعر جمبري جامبو من 360 إلى 440 جنيهًا.

- سعر جمبري 1 من 280 إلى 350 جنيهًا.

- سعر جمبري 2 بين 160 و270 جنيهًا.

- سعر بوري 1 من سعر 66 إلى 86 جنيهًا.

- سعر بوري 2 بين 40 و58 جنيهًا.

- سعر سردين من 24 إلى 48 جنيهًا.

- سعر سردين مجمد ما بين 20 و30 جنيهًا.

- سعر بلطي 1 تراوح سعره ما بين 33 و37 جنيهًا.

- سعر بلطي 2 يتراوح ما بين 30 و32 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلطي الأسواني ما بين 20 و40 جنيهًا.

- سعر فلية بلطي بين 30 و160 جنيهًا.

- سعر قشر بياض بين 70 و110 جنيهات.

- سعر بياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه.

- سعر بياض أملس خليجي بين 30 و50 جنيهًا.

- سعر قراميط شيلان ما بين 10 و20 جنيهًا.

- سعر ثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا.

- سعر مكرونة خليجي من 35 إلى 45 جنيهًا.

- سعر مكرونة سويسي بين 70 و100 جنيه.

- سعر مكرونة مجمدة بين 30 و40 جنيهًا.

- سعر برانيس إسكندراني بين 70 و100 جنيه.

- سعر سمك موسى بين 170 و270 جنيهًا.

- سعر سبيط كاليماري سابيا ترواح سعره بين 110 و230 جنيهًا.

- سعر سمك قرش بين 30 و50 جنيهًا.

- سعر سمك حدادي بين 10 و20 جنيهًا.

- سعر كابوريا من 24 إلى 65 جنيهًا.

- سعر مرجان 1 ما بين 40 و50 جنيهًا.

- سعر مرجان 2 بسعر ما بين 32 و38 جنيهًا.