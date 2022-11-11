إغلاق 6 محال لمخالفتها المواعيد الشتوية بالإسكندرية

نفذ حي المنتزه أول بالإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، فجر اليوم الجمعة، وذلك وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 محال ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق بشوارع الإسكندرية «خالد بن الوليد، جمال عبد الناصر، سيدي بشر قبلي»، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين.

محافظ الإسكندرية يشدد على متابعة مواعيد العمل الشتوية

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، بمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميا خلال فصل الشتاء، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

إزالة الإشغالات في حي وسط

وفي سياق متصل، نفذ حي وسط حملتين مكبرتين أسفرتا عن رفع 75 حالة إشغال و90 حاجزا والتحفظ على مكبر صوت، وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد، رئيس حي وسط، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات، واستمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع.