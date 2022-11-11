تفاصيل انقلاب سيارة محملة بالفحم على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بدائرة قسم ثانٍ الشيخ زايد، انقلاب سيارة نقل محملة بـ55 طن فحم، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام المقطورة بالحاجز الخرساني، وسقوط حمولتها، وتحرر محضر بالحادث، وأحال اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الواقعة للتحقيق.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث، بدأت بورود للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم ثان الشيخ زايد أنه تبلغ من الخدمات الامنية المعينة بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بانقلاب سيارة بالكيلو 70 بالطريق الداعم اتجاه القاهرة، دائرة القسم.

اختلت عجلة القيادة

وتبين أنه في أثناء سير السيارة نقل بالمقطورة محملـة 55 طن فحم قيادة سائق يبلغ من العمر 42 عامًا، اختلت عجله القيادة في يده ما أدى إلى اصطدام المقطورة بالحاجز الخراساني، وانقلابها وسقوط حمولتها، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالمقطورة والحاجز الخراساني، دون حدوث إصابات.

التحفظ على السائق

كما شهد الطريق غلق حارتين من أصل 3 حارات نتيجة لانقلاب السيارة، وتم الاستعانة بلودر لرفع آثار الحادث، وأعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم التحفظ على السيارة وقائدها بمعرفة الأجهزة الأمنية، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.