سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 11 نوفمبر

اهتمام كبير بمتابعة سعر العملة الأمريكية بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الذي يشهده الكونجرس الأمريكي، إذ يتخوف البعض من ارتفاع لأسعار العملات عالميا ومنها سعر صرف الدولار وغيره من الأوراق المالية كسعر الريال السعودي واليورو.

ووفق البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، شهد سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية استقرارا في كافة المؤسسات والمصارف البنكية اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الجاري من بينها بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي والأهلي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد سعر صرف الدولار اليوم باعتباره يهم شريحة كبيرة من الجمهور والمتابعين والإقتصاديين، وجاء سعر البيع والشراء وفقا لبداية التعاملات صباح اليوم بالبنوك على هذا النحو:

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 11 نوفمبر فى البنوك

استقر سعر صرف الدولار اليوم في البنوك الأجنبية على سبيل المثال، فسجل في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، في بنك المصري الخليجي، سجل نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار عند للبيع 24.3 للشراء، 24.4 للبيع.

وعن سعر الدولار في البنك الاهلي المصري فبلغ سعره اليوم الجمعة ، 24.3 جنيه للشراء، بينما سعر صرف بالنسبة لعمليات البيع بلغ نحو 24.5 جنيه، وبلغ سعر الشراء نحو 24.35 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 24.43 جنيه، داخل البنك المركزي، وفي بنك مصر سجلت العملة الأمريكية نحو 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرفه نحو 24.37 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع، مع بداية المعاملات داخل بنك CIB، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل صباح اليوم نحو 24.35 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.42 جنيه.