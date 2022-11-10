استقرار الدولار عالميا بعد الارتفاع 1%.. والسعر محليا يصل إلى 24.43 جنيه

استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 110 نقاط اليوم الخميس، بعد ارتفاعه بنسبة 1% تقريبًا في الجلسة السابقة، إذ يتطلع المتداولون إلى تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، بينما يتتبعون باستمرار نتائج الانتخابات النصفية.

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أثبتت انتخابات التجديد النصفي أنَّها أكثر تنافسية مما كان متوقعًا، إذ كان السوق يأمل في تحقيق فوز ساحق للجمهوريين من شأنه أن يخلق حالة من الجمود في واشنطن.

مؤشر التضخم اليوم

يحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر إصداره في وقت لاحق من اليوم والذي قد يؤثر على حركة السياسة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات برفع الفائدة لـ0.75%

تترقب الأسواق حالياً رفع سعر الفائدة الفيدرالية بنصف نقطة مئوية أكثر اعتدالًا الشهر المقبل، ولكن تقرير التضخم الأكثر سخونة من المتوقع قد يغذي الرهانات على زيادة أخرى ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 112.33 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من (Trading Economics) على أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 116.80 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

محلياً، تراوح سعر بيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس، بين 24.37 و24.43 جنيه، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري، 24.43 جنيه.