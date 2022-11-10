سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 10 نوفمبر

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، عند نفس سعره في نهاية تعاملات أمس، وذلك مع بداية التعاملات البنكية داخل البنوك، صباح اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، من بينها البنك الأهلي ومصر والمركزي والمصرف المتحد.

وفي إطار حرص «الوطن» على كافة المتابعات الاقتصادية بشكل يومي، خاصة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور والمتابعين على مدار اليوم مثل أسعار السلع والعملات، نستعرض من خلال التقرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لبداية التعاملات صباح اليوم بالبنوك.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 10 نوفمبر فى البنوك

- بلغ سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، 24.3 جنيه للشراء، بينما سعر صرف بالنسبة لعمليات البيع بلغ نحو 24.5 جنيه.

- وبلغ سعر الشراء نحو 24.35 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 24.43 جنيه، داخل البنك المركزي.

- وفي بنك مصر سجلت العملة الأمريكية نحو 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.

- وسجل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

- وبلغ نحو 24.37 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع، مع بداية المعاملات داخل بنك CIB.

سعر الدولا اليوم فى بنك قناة السويس

- وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية سجل صباح اليوم نحو 24.35 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.42 جنيه.

سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك الأجنبية والعربية

- استقر سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع.

- في بنك المصري الخليجي، سجل نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

- وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار عند للبيع 24.3 للشراء، 24.4 للبيع.