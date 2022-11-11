«الصناعة» تدرس برنامجا لمنح أفضلية للمنتجات منخفضة الكربون

تعكف وزارة التجارة والصناعة على وضع برنامج يسمح بتفضيل المنتجات منخفضة الكربون في المشتريات الحكومية تحت مسمى «النجمة الخضراء»، وتدشين خطة وطنية للتداول الخاص بالانبعاثات والتي ستسهم في مساعدة السوق المحلى على نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون.

وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية، من خلال جهود الوزارة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأشار الوزير، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم خفض الانبعاثات الكربونية المنعقد في إطار مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، إلى أنّ مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة عبر التعاون مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين؛ لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي المصري.

تعزيز الجهود المشتركة لخفض الكربون

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة أن قطاع الصناعة يتسبب في نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، خاصة قطاعات الصلب والإسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتي تتسبب في 70% من هذه الانبعاثات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، ويسهم في نمو الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح الوزير أنّ الوزارة نفذت مشروعاً بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب قيام الوزارة برفع وعى المستثمرين بالمناطق الصناعية ومساعدتهم بإجراءات ومشروعات للتحول نحو الطاقة النظيفة.