رئيس وزراء النرويج: منتجو الهيدروجين الأخضر يطمحون إلى خفض الانبعاثات الكربونية

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستورة، إنَّ منتجي الهيدروجين الأخضر يطمحون إلى خفض الانبعاثات الكربونية، مبينًا أنَّه جرى اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع بشأن ذلك، موضحًا أنَّ مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يفتح قدرات جديدة للمنطقة وكذلك للقارة الأوروبية لتحقيق المزيد من أهداف COP27 ويكون لها تأثير إيجابي كبير على التغير المناخي والتنمية والتطوّر.

حان الوقت لاستخدام الهيدروجين الأخضر

وأضاف رئيس وزراء النرويج خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27: «الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر في كلمته الافتتاحية أن الوقت قد حان لاستخدام الهيدروجين الأخضر والتحول النوعي في هذا المجال، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا التحول، ونتمنى أن يصبح المشروع حقيقة وأن نحتفي به جميعا، إذ سنوفر المئات من الميجا وات من الكهرباء باستخدام الهيدروجين الأخضر».

وتابع: «هذا المشروع سيكون أحد أهم الخطوات الرئيسة لبدء التحول النوعي في سوق الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، وهو أولى الخطوات لمحور الهيدروجين الأخضر في الدولة المصرية من خلال التصدير».

مصر تدعم خفض الانبعاثات في أوروبا

وأكد أنَّ «مصر سوف تدعم التحول في مجال الهيدروجين الأخضر وخفض الانبعاثات في أوروبا، وبالأمس كان لدينا جلسة بشأن الشحن، وهذا يتعلق بطموحاتنا ذات الصلة باستخدام الهيدروجين الأخضر، الاتحاد الأوروبي له طموحات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإجراءات مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وضعتها في مصاف الدول الكبرى التي تتخذ إجراءات عملية وواقعية وهو ما يعطي أساسًا كبيرًا للاستثمارات في مصر مع اتخاذ ريادة الأعمال تجاه الأخضر في مصر وأفريقيا والعالم أجمع».

وشدد على أنَّ مشروعات الطاقة في مصر، ومنها الهيدروجين الأخضر سوف تصنع وتتيح الكثير من الفرص في هذا المجال، كما أنَّ الجهات المعنية الأخرى سوف تعمل على تنمية الاقتصاد الأخضر في إنتاج الأمونيا الخضراء.