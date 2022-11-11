«الإنتاج الحربي» تبدأ إنتاج نوعين من الفريون: صديقان للبيئة وموفران للطاقة

بدأت شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»، في التشغيل التجريبي لخط جديد لإنتاج نوعين من الفريون صديق البيئة، بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالانفتاح والتعاون مع كل المؤسسات الصناعية بالداخل والخارج، وأيضاً استغلال الإمكانات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة، لتدشين خطوط إنتاج جديدة تعطى قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

صديق للبيئة

وقال الدكتور طه جمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن وحدة إنتاج الفريون والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها تقوم بإنتاج نوعين من الفريون، الأول يُعرف باسم «R410A»، ويتميز بالعديد من الخصائص، وهي أنه غير قابل للاشتعال، وغير سام، وصديق للبيئة، وليس له لون، ودرجة غليانه تبلغ 52 درجة مئوية، وموفر للطاقة.

وأضاف رئيس مصنع «360 الحربي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النوع الثاني من الفريون يتم إنتاجه داخل نفس الوحدة فيُعرف باسم «R134A»، ويتميز بأنه من مكونات «HFC مركبات الهيدروفلوروكربونات»، وهو البديل لفريون «R12»، وهو غاز خامل لا يتفاعل كيميائياً مع أي مركبات أخرى، وغير قابل للاشتعال والانفجار، ولا يتفاعل مع طبقة الأوزون، ويذوب في الماء عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، كما أنه يتمتع بخاصية كبيرة من لامتصاص الحرارة.

دعم الاستثمار في مصر

وأكد محمد بن فهد، ممثل الشركة السعودية، سعادته ببدء تفعيل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركته، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأكد «بن فهد»، في تصريحات صحفية، أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية، مشيراً إلى اهتمام الشركات السعودية بتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية -سواء بين القيادتين أو الشعبين الشقيقين- من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم.