محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات حياة كريمة بمركز أبنوب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة ووحدة إسعاف قرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ، في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتور مصطفى محمود رئيس مرفق الإسعاف بأسيوط وتاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

مجمع خدمات الزراعية

تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحمام نموذج 2 والذي يجري تنفيذه بتكلفة اجمالية بلغت 5 ملايين و400 الف جنيه وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى والذي يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني كما تفقد مبنى الوحدة الصحية التي يجرى انشائها بالقرية وتابع معدلات الإنجاز التي تتم بالدور الأول للمبنى.

مركز تنمية الأسرة

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال انشاء مركز تنمية الأسرة بقرية الحمام والذي يجري استكمال أعمال الدور الثالث بالمبنى والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه «نموذج صغير» والذي يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية، مشيدًا بنسب الإنجاز التي وصلت إليه مشروعات حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاع التضامن الاجتماعي والتي تصل إلى 36 مشروع مراكز تنمية الأسرة بتكلفة 166 مليون جنيه.

وحدة إسعاف

كما تابع المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء وحدة إسعاف قرية كوم أبوشيل التابعة لقرية الحمام بأبنوب والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية 3 ملايين و700 ألف جنيه ويجري إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بها واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لمراحل التنفيذ والخطة الزمنية لنهو الأعمال بالمشروعات التي ينفذها الجهاز بقرى مركز أبنوب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 1930 مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 43 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح».