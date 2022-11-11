منسقة الشؤون النوعية بالكونغو: مؤتمر المناخ فرصة لتنفيذ الوعود

قالت أنجيلا إبليكيه، مفاوضة ومنسقة الشؤون النوعية بدولة الكونغو بشأن الزراعة والنوع، إن مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ انعقد في وقت مهم للغاية، كونه مؤتمر التنفيذ، ولذلك يجب على الجميع أن يتيقن أن كل القضايا الرئيسية والضرورية قائمة في إطار المفاوضات، وذلك للتمكن من المُضي قُدما.

أفريقيا لم تسهم في تغير المناخ

وأضافت «إبليكيه»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أن قارة أفريقيا لم تسهم في حدوث تغير المناخ، وفيما يتعلق بمسألة التمويل فلها أهمية بالغة لأنها وسيلة للتنفيذ حتى نستطيع أن نجابه تغير المناخ.

وأوضحت أنه من الضروري في إطار المفاوضات أن يتم الوفاء بالوعود التي تعهدت بها دول الشمال، حتى نتأكد بأننا ننفذ فحوى القضايا الرئيسية المنصوص في اتفاقية باريس ومن ثم التقليل من التلوث.

أهمية بالغة لمؤتمر COP27

ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ COP27 له أهمية بالغة، فالناس في حاجة للتعاطف وإيجاد الحل، وخطاب جيد للغاية يحاول به توحيد الصف حتى نستطيع بذلك المضي قدما وهو الطريق الوحيد، كما شجع مختلف الأطراف على الالتزام والخروج بنتائج عظيمة، والخطاب كان مهما جدا للمفاوضين وصناع القرار والقادة والدول.