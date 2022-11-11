وسائل الإعلام الآسيوية تبرز تعهدات قادة العالم في مؤتمر المناخ

اهتمت وسائل الإعلام الآسيوية برصد فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وعكست التغطيات المختلفة مدى أهمية المؤتمر للخفض من الانبعاثات الحرارية.

وذكرت صحيفة «The Economic Times» الهندية، تحت عنوان «الهند تطلق استراتيجيتها المناخية طويلة الأجل خلال مؤتمر COP27»، أن الهند ستصدر استراتيجية التنمية طويلة الأجل لخفض الانبعاثات في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.

صحيفة هندية: الصين مستعدة للمساهمة في آلية تعويض الدول الفقيرة

وحول الخسائر والأضرار ألمحت صحيفة «Mint» الهندية إلى أن الصين مستعدة لدفع تعويضات عن الأضرار المناخية، حيث صرح «شيه تشن هوا»، مبعوث الصين للمناخ، في «COP27»، أن بلاده ستكون على استعداد للمساهمة فى آلية لتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وأشار إلى أن الصين ليست ملزمة بالمشاركة، لكنه أكد تضامنه مع أولئك الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن هذه القضية من الدول الغنية والأضرار التى سببتها الظواهر المناخية المتطرفة للصين.

فيما اهتمت صحيفة «Pakistan Today» الباكستانية بإبراز تصريحات مريم أورنجزيب، وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية، في بيان لها، فذكرت أن زيارة رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف لمصر كانت ناجحة للغاية، وإن مؤتمر «COP27» حول الآثار المدمرة لتغير المناخ كان مثمراً بشكل خاص لباكستان.

التلفزيون الياباني: قادة أوروبا تعهدوا بحل أزمات التغير المناخي

ولفت موقع التليفزيون اليابانى «NHK » إلى أن القادة الأوروبيين تعهدوا خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP27» بمواصلة التحرك من أجل معالجة التغير المناخى، حيث شدد المستشار الألمانى أولاف شولتس بأن بلاده ما زالت ملتزمة بالتخلص التدريجى من استخدام الفحم في توليد الطاقة.

فيما صرح رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة في أنحاء العالم لا يمثلان سببا للتباطؤ فيما يخص التغير المناخي، كما أشار إلى أهمية تعزيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة.