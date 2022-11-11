إنشاء طريق جديد لخدمة 14 قرية وعزبة في مركز القوصية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى إنشاء طريق «طراد النيل» الجديد في مركز القوصية، بطول 4.25 كم، لخدمة 14 عزبة وقرية على مستوى المركز.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى حاليًا عملية التجهيز للطريق، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمدينة القوصية 2022 / 2023، في إطار خطة المحافظة لتكوين شبكات طرق تربط بين القرى وبعضها، وترفع وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن، وتخّدم على فرص الاستثمارات المختلفة بشتى المجالات، تماشيًا مع مساعي الدولة لتوفير وتحسين أكبر قدر من الخدمات للمواطنين والتسهيل على المواطنين.

تحسين حالة الطرق الرئيسية والفرعية

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي قطاع الرصف اهتمامًا كبيرًا لتحسين حالة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن أو المراكز والقرى على حدٍ سواء، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

مسار طريق طراد النيل

من جانبه، أوضح مصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، والقائم بأعمال رئيس المركز، إدارج إنشاء طريق طراد النيل ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي الحالي، ليربط بين الطرق الرئيسية بالقرى.

ولفت إلى إنه جار أعمال الصنفرة والتوسعة للطريق، وهو رصف إنشائي، ويخدم ويربط قرى «فزارة - دير القصير - نزالي جانوب - تناغا - بني زيد - بني قرة» وكذلك عزب القصير وهي «عزبة يونس - عزبة عطا - عزبة أبو الليف - عزبة أبو الليل - عزبة مبروك - عزبة خلف - عزبة فيومي»، وذلك بعد التأكيد على عدم وجود أي أعمال مرافق على الطريق.