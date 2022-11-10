7 مقاعد فقط تفصل «الحزب الجمهوري» للفوز بـ«مجلس النواب» الأمريكي

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «الحزب الجمهوري»، بحاجة إلى الفوز بـ7 مقاعد جديدة في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» لقيادة «مجلس النواب»، مشيرة إلى ارتفاع مقاعد الجمهوريين في المجلس إلى 209 مقابل 189 لمنافسه الديمقراطي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه سيواصل العمل على تحسين حياة المواطنين وسيعمل مع الجميع لخدمة الشعب، مؤكدا أن لديه النية للترشح لولاية رئاسية ثانية في 2024، وسيؤكد الأمر مطلع العام المقبل.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أن حزبه «الديمقراطي» لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الـ4 الماضية، موضحا في مؤتمر صحفي، أن الانتخابات شهدت مشاركة واسعة

بايدن: الإعلام توقع تقدما كبيرا لـ«الحزب الجمهوري»

وأوضح جو بايدن أن الإعلام توقع تقدما كبيرا لـ«الحزب الجمهوري» لكن النتائج كانت عكس ذلك، مشيرا إلى أن الديمقراطية في بلاده تعرضت للاختبار

وأشار بايدن، إلى أن الأمريكيين تحدثوا بوضوح عن مخاوفهم بما فيها التضخم، معربا عن تفهمه إحباط الشعب الناجم عن الظروف الاقتصادية

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعداده للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح بلاده، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة توحيد البلاد.

فوز 219 من أصل 330 مرشحا أيدهم ترامب

وعلى موقع «تروث سوشيال»،أقر رئيس الإدارة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، التي شهدتها الولايات المتحدة، أمس الأول الثلاثاء، كانت مخيبة للآمال إلى حد ما

وأشار بايدن على «تروث سوشيال»، إلى فوز 219 من أصل 330 مرشحا أيدهم، وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن من وجهة نظره ان الانتخابات كانت انتصارا كبيرا للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.