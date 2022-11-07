وزير الزراعة: نقترب من الاكتفاء الذاتي للدواجن والبيض والسكر ونصدر الخضراوات

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، ونصدر ما يفيض من الاستهلاك المحلي، «عندنا فائض في الفواكه والخضراوات، والأسماك هنحقق فيها الاكتفاء الذاتي قريبا وكذلك الفراخ والبيض والسكر».

القصير: نعمل بنظام التوسع الأفقي وزيادة المساحة المستغلة

وأضاف «القصير»، خلال استضافته على هامش مشاركته بقمة المناخ COP 27 في برنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن تطور الاكتفاء الذاتي على أرض الواقع لا يتم إلا بتطور محورين، أولهما هو التوسع الأفقي وزيادة المساحة، والبحوث التطبيقية المساعدة في زيادة الإنتاجية دون زيادة مساحة الأرض.

القصير: أعفينا استيراد الأعلاف من الضريبة المضافة

واستطرد: «أعفينا استيراد وإضافات الأعلاف من الضريبة على القيمة المضافة، وهناك إجراءات كثيرة تتخدها الدولة لتدعيم قطاع الدواجن، وبالنسبة للبحوث اللي بنركز عليها حاليا هي البحوث الخاصة باستنباط أصناف جديدة، والبحوث الخاصة باستنباط بذور الخضراوات، وبدأنا في ده فعلا، ولينا جناح في المنطقة الخضراء بقمة المناخ فيه التقاوي بتاعتنا الاستراتيجية من القمح والذرة التي تنتج أعلى كمية من حيث المساحة في العالم.

وأوضح أن البحوث التطبيقية في الوزارة تعمل حاليا جاهدة على استبدال الأسمدة واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة، مع الاعتماد على الزراعة الذكية والرقمية والاستفادة بالذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد فيما يخص متابعة الزراعات المختلفة، مع استخدام أنظمة الري الحديثة ومتابعة درجة الرطوبة في الأرض والمحصول.