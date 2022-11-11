ضبط 51 مخالفة تجارية والتحفظ على 760 عبوة سمن مجهولة المصدر بالإسكندرية

كثفت الأجهزة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك، الحملات الرقابية على الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار، حرصا على الصالح العام، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقا كاملا مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسان الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق.

10 محاضر بيع أرز بأعلى من السعر

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ في بيان اليوم، أنه خلال الأسبوع الماضي، أن فرع الجهاز مر على 408 منشآت تجارية، وحرر 51 محضرا للمخالف منها.

وأكد «الشريف»، أنه خلال الحملات تم التفتيش على الفواتير والأسعار وصلاحية السلع المعروضة للتداول للمستهلكين، ورصد محاولات رفع الأسعار غير المبرر، والتصدي لكل حالات الغش والتدليس على المستهلكين، مشيرا إلى تحرير 10 محاضر بيع أرز بأزيد من السعر الرسمي.

وأوضح «الشريف»، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية ضخت كميات وفيرة من الأرز الأبيض بنوعية الحبة العريضة وبجودة عالية، وبسعر تنافسي، بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

التحفظ على 760 صفيحة سمن مجهولة المصدر

ومن جانبه؛ أوضح اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن الحملات تحفظت على 760 صفيحة سمن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير بمخزن كائن بمنطقة المنتزه، إضافة إلى 256 كجم مواد خام مستخدمة فى صناعة المنظفات بدون ترخيص من الجهات المختصة بمصنع كائن بمنطقة الفلكي، و16 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر وبدون بيانات بإجمالي 400 كجم، وجوالين فلفل حصى مستورد بإجمالى 50 كجم مجهولة المصدر وبدون بمخزن كائن بمنطقة العصافر قبلي.