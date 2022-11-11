مدبولي يشهد توقيع مذكرة لإنشاء أكاديمية للتعليم الفني بالسخنة بتكلفة 45 مليون جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للمساهمة في إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية للتعليم الفني والتدريب المهني في المنطقة الصناعية فرع العين السخنة، بتكلفة تصل لنحو 45 مليون جنيه مناصفة بين البنك والمؤسسة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة بنك مصر الفاعلة، في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

حضر مراسم توقيع المذكرة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من كبار الشخصيات العامة في المجتمع والتي حرصت علي المشاركة في مؤتمر المناخ.

تقديم برامج تعليم فني وتدريب مهني مبتكرة

وستنعكس تلك الاتفاقية إيجاباً على توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية عن طريق تقديم برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكرة، وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على منهجية الجدارات والكفاءات.

وجرى اختيار تواجد الأكاديمية داخل المناطق الصناعية الاستراتيجية التي تنشئها شركة السويدي، بهدف دعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار من خلال توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة، وفقاً لأعلى المعايير والتكنولوجيا المتطورة.

إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر بطاقة استيعابية 1350 طالبا

من المخطط إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية فرع العين السخنة (نظام الثلاث سنوات المزدوج) بطاقة استيعابية 1350 طالبا، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً.

كما يستهدف المشروع المصانع والشركات بالمنطقة لعقد شراكات تدريبية للطلاب داخل المصانع، وسيتم التركيز على المجالات الاستراتيجية لخدمة المنطقة مثل اللوجستيات، مصانع الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، الفندقة وغيرها.

وسيجري إنشاء الأكاديمية في مجمع السويدى التعليمي الجديد في السخنة جنباً إلى جنب مع جامعة السويدي للتكنولوجيا بفرع السخنة، مع إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية لمواصلة دراستهم في نظام التدريب المهني المزدوج في أحد التخصصات التي تقدمها الجامعة.