«الداخلية»: ضبط 60 قطعة سلاح ناري و153 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

نتائج الحملات الأمنية

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (60 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية.

(16) بندقية خرطوش.

طبنجة.

(31) فرد محلى.

(282) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(124) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51893) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(164) حكم جناية.

(16670) حكم حبس جزئى.

(3383) حكم حبس مستأنف.

(24721) حكم غرامة.

(6955) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (153) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 165 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,975 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (7,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,264 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (430 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,063 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (253 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (367 جرام).

عدد (2162) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (195) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19687) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.