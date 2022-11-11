«الداخلية»: ضبط 67 ألف مخالفة مروریة متنوعة خلال 24 ساعة

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتھا المروریة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسیق مع إدارات المرور بمدیریات الأمن المختلفةوتتمكن خلال 24ساعة من ضبط 67098 مخالفة مروریة متنوعة.

تنفیذاً لإستراتیجیة وزارة الداخلیة بتكثیف الحملات المروریة على كافة الطرق والمیادین لتسییر الحركة المروریة وتحقیق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجیھ الحملات المروریة لتحقیق الإنضباط، وتطبیق قانون ولوائح المرور على قائدى السیارات وضبط المخالفین منھم.

حیث أسفرت جھودھا خلال 24ساعة عن ضبط 67098 مخالفة مروریة متنوعة من بینھا المخالفات التالیة:16177مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

777مخالفة السیر بدون تراخیص.

3 دراجات ناریة مخالفة.

19 مخالفة موقف عشوائى.

26 مخالفة لشروط التراخیص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمةوتواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا لضبط المخالفات المروریة.