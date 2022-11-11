متحدث الكرملين: منطقة خيرسون جزء من الأراضي الروسية

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الجمعة، إن مقاطعة خيرسون جزء من الأراضي الروسية، ولا يمكن أن يكون هناك تغيير بهذا الشأن.

وأشار بيسكوف وفقًا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إلى إمكانية تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا من خلال المفاوضات، منوهًا بأن المباحثات مستحيلة بسبب موقف كييف.

بيسكوف: كييف لا تريد مباحثات

وأوضح بيسكوف قائلاً: إن كييف لا تريد مباحثات، لذلك فإن العملية العسكرية تتواصل»، رافضًا الإعلان بشأن قرارات محتملة حول مسألة تمديد اتفاق الحبوب، ومؤكدًا أن المباحثات تتواصل ومن الضروري حل بعض المسائل المتعلقة بالحبوب الروسية.

وميدانيًا، أعلن قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية سيرجي سوروفيكين صدّ الدفاع الجوي الروسي الضربات الأوكرانية أثناء انتقال القوات المسلحة الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو إلى الضفة اليسرى في خيرسون.

صد هجمات أوكرانية

وقال سوروفيكين إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من صدّ الهجمات التي حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شنها على القوات الروسية أثناء انتقال الوحدات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، مضيفًا أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية، بما في ذلك راجمات «هيمارس» الأمريكية، التي حاولت ضرب جسر «أنتونوف» والطوافات التي تنتقل عليها المعدات الروسية.