عاجل.. «الكرملين»: لم نقرر تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد انتهائه

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن موسكو لم تقرر بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي سينتهي في غضون أسبوعين، والذي أُبرم برعاية أممية، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز».

وكانت روسيا علقت العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف الأسطول الروسي، لكن أعلنت العودة مجددا.

مخاوف دائمة بشأن توقف العمل باتفاق الحبوب

وتسبب توقف تصدير الحبوب الأوكرانية من قبل في أزمة كبيرة خصوصا لدى البلدان النامية، كما ارتفعت أسعار الحبوب في العالم بسببه وخصوصا القمح.

ويأتي إعلان الكرملين اليوم ليفاقم المخاوف كذلك بشأن مستقبل هذا الاتفاق، الذي كان لموسكو كثيرا من التحفظات بشأنه.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.