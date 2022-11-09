«الكرملين»: العلاقات مع أمريكا سيئة.. وانتخابات التجديد النصفي لن تؤثر عليها

ذكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنّه من المبكر جدا الحديث عن حوار مع واشنطن بشأن اتفاقية ستارت الجديدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضافت الرئاسة الروسية، أنّ العلاقات مع الولايات المتحدة سيئة بالفعل، والانتخابات النصفية لن تغير ذلك، مؤكدة أنّ الحديث عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية «اتهامات مكررة».

نتائج أولية للانتخابات الأمريكية

وحسم الجمهوريون 195 مقعدا بمجلس النواب مقابل 174 للديمقراطيين، بحسب نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أُجريت أمس، وجرى إغلاق أبواب الاقتراع صباح اليوم.