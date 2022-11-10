7 خطوات لحذف المسافرين من بطاقة التموين منعا لتوقيع غرامات مالية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إيقاف المسافرين بالخارج لأنفسهم من البطاقات التموينية، إمّا عن طريق تقدم ذويهم بطلب للمكتب التمويني التابع لهم في الحيز الجغرافي، أو من خلال خطوات عدة على رابط بوابة مصر الرقمية، ضمن الخدمات التموينية الجديدة المُدرجة حديثًا على المنصة الرقمية.

طريقة حذف المسافرين بالخارج من بطاقة التموين

وفعّلت وزارة التموين خدمة «إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية»، والمتاحة حاليًا على بوابة مصر الرقمية، ويُحذف من خلالها المسافرون للخارج من البطاقة، باتباع الخطوات التالية:

1- فتح رابط مصر الرقمية من هنــــا، ثم الدخول بالحساب الذي أنشئ على البوابة.

2- اختيار خدمة التموين.

3- الضغط على أيقونة «إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية».

4- الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بعدم عودة المحذوفين مرة أخرى.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية عدد وأسماء الأفراد المدرجين عليها.

6- اختيار سبب الإيقاف من البطاقة.

7- تأكيد طلب الإيقاف.

كانت وزارة التموين أمهلت المسافرين بالخارج فترة لإعفائهم من دفع فروق ‏الأسعار المستحقة عليهم لصرف الخبز والتموين خلال فترة سفرهم، بشرط تقدم الأسرة بنفسها بطلب خصم الأفراد الزائدة «المسافرين أو المتوفيين»، وحذفهم من البطاقة، وانتهت هذه المهلة في 30 سبتمبر الماضي، دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

خدمة حذف الفرد المتوفى من بطاقة التموين

ويمكن أيضًا لأصحاب البطاقات التموينية، اتباع خطوات حذف أحد الأفراد المتوفين على البطاقة من خلال الخدمة التموينية الموجودة أيضا على بوابة مصر الرقمية، وهي خدمة «إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية»، والتي تتيح من خلالها وزارة التموين إيقاف أفراد مستفيدين بالبطاقة التموينية.