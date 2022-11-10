«التموين» تتسلم مليون وربع طن أرز من المزارعين.. الحصاد ينتهي منتصف ديسمبر

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرَا من غرفة عمليات متابعة موسم توريد الأرز الشعير على مستوى 10 محافظات، وبلغ إجمالي توريد الأرز حتى الآن إجمالي 6 ملايين طن أرز شعير في محافظات «الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، ‏الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية».

توريد الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية

وأفاد التقرير، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسلمت عبر مديرياتها بالمحافظات مليون وربع طن أرز شعير، منذ بدء موسم الحصاد في 25 من شهر أغسطس الماضي، الذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، إذ ألزم قرار وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين جميع مزارعي الأرز هذا العام بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بإجمالي 25% من إنتاجية الفدان الواحد، لصالح المنظومة التموينية من أجل تأمين سلعة الأرز التي يتم صرفها كسلعة أساسية ضمن المقررات التموينية الشهرية.

سعر طن الأرز الشعير

وتعطي وزارة التموين للمزارع قيمة 6600 جنيه عن كل فدان أرز شعير رفيع الحبة يجرى توريده، و6850 جنيها عن طن الأرز عريض الحبة، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل الممتنعين عن التوريد التي يأتي على رأسها تحرير قضية تموينية ضده وتغريمه 10 آلاف جنيه عن كل طن أرز يمتنع المزارع عن توريد من إنتاجية الفدان الواحد، فضلا عن وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة من وزارة الزراعة للمزارعين الممتنعين عن التوريد لمدة عام لكل أنواع الزراعات.