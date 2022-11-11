«رويترز»: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية سترتفع مرة أخرى هذا العام

قال علماء، اليوم، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في طريقها للارتفاع بنحو 1% هذا العام، محذرين من أن هذا سيجعل من الصعب على العالم تجنب المستويات الكارثية وتغير المناخ، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 في شرم الشيخ في الفترة من 6-18 نوفمبر بحضور قادة وزعماء الدول.

من المتوقع أن تصدر الدول إجمالي 41 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2022

وكشف تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي صدر خلال قمة المناخ كوب-27 التابعة للأمم المتحدة، عن الفجوة بين الوعود التي قطعتها الحكومات والشركات والمستثمرون لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تصدر الدول إجمالي 41 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وفقًا لتقرير أكثر من 100 عالم، مع 37 مليار طن من حرق الوقود الأحفوري و4 مليارات طن من استخدامات الأراضي مثل إزالة الغابات.

كانت الزيادة هذا العام مدفوعة بارتفاع استخدام النفط في النقل والطيران الباتيكي، حيث استمرت الاقتصادات في إعادة الانفتاح من عمليات الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19.

الدول تحوَّلت إلى الوقود الأحفوري بسبب قيود روسيا على الغاز الطبيعي

زادت الانبعاثات من حرق الفحم، حيث تحوَّلت الدول إلى الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً بعد أن قيدت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

انخفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون من الصين، أكبر ملوث في العالم، بنسبة 0.9% مع استمرار عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كما انخفضت الانبعاثات الأوروبية بشكل طفيف.

ارتفعت الانبعاثات بنسبة 1.5% في الولايات المتحدة وقفزت بنسبة 6% في الهند، ثاني ورابع أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، على التوالي، وقالت لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة إن غازات الاحتباس الحراري العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 43% بحلول عام 2030 للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية وتجنب أشد آثاره خطورة.

جائحة كورونا كانت لها ميزة في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وتسببت جائحة كورونا في انخفاض قياسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2020، لكن الانبعاثات عادت الآن إلى ما يزيد قليلاً عن مستويات ما قبل كوفيد-19.

ومن الصعب التنبؤ بالانبعاثات في السنوات المقبلة بسبب الشكوك المحيطة باستجابة البلدان طويلة المدى للوباء وأزمة الغاز الروسي، على سبيل المثال، ما إذا كانت تستمر في حرق الفحم، أو بدلاً من ذلك تستثمر بكثافة في الطاقة النظيفة.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير بيير فريدلينجشتاين، عالم المناخ بجامعة إكستر، إنه أمر معقد، ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين حتى الآن أن الانبعاثات من الصين آخذة في الانخفاض على المدى الطويل.