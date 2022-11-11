محافظ أسيوط يلتقي ذوي الهمم ويوجه بدمجهم في المجتمع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة ، مجموعة من الشباب من ذوي الهمم في إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة معهم لسماع متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها وتقديم كافة الخدمات المتاحة لهم مؤكدًا دعم ورعاية المحافظة للشباب بمختلف فئاتهم وخاصة أصحاب ذوي القدرات الخاصة الذين يتسلحون بالإرادة الصلبة والتصميم والعزيمة في مواجهة تحديات الحياة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم والقدرات الخاصة وتخصيص المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للاهتمام بهم وتمكينهم جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط.

تمكين وتعزيز

وأكد محافظ أسيوط مساندته المتواصلة لأبنائه من ذوي الهمم لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية وغيرها ومنها تطبيق نسبة الـ5% في قطاعات العمل العام لافتًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم دعمه الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم وإدماجهم في المجتمع في كافة المجالات وتحقيق طموحهم فضلًا عن تقديم تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم.

تطوير مستوى الخدمات

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تهم ذوي الهمم من أبناء المحافظة وعلى رأسها تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في المصالح الحكومية واستكمال أعمال الإتاحات «الرامبات» وتعيين ذوي الهمم في الوظائف الخاصة نسبة 5%.

وأوضح المحافظ إنه تم تنظيم ملتقى للتوظيف منذ أيام لتوفير 1000 فرصة عمل للشباب وذوي الهمم من الحاصلين على مؤهلات وبدون مؤهلات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وتم التنبيه على تفعيل قانون 10 الخاص بتوظيف نسبة 5% من ذوي الهمم مطالبًا الشباب من ذوي الهمم بالالتحاق بالدورات التدريية التي تنفذها القوى العاملة من أجل صقل مهاراتهم لتوافق متطلبات سوق العمل مما يفتح لهم آفاق المستقبل مقترحا أيضًا باستثمار قدراتهم ومواهبهم في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع الأفكار الجديدة لخلق فرص عمل حقيقية لهم وهو الذي يتطلب بتغير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومي إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر والاستفادة من المبادرات التي تنفذها الدولة لتمويل المشروعات من خلال برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة نفذت العديد من وسائل الإتاحة والرامبات والممرات الخاصة بذوي الهمم في مبنى ديوان المحافظة والمصالح الحكومية والشوارع والميادين وجاري تعميمها في مختلف الأماكن لتسهيل عملية انتقال ذوي الهمم كما يتم مراعاة تنفيذها في المشروعات الجديدة بقرى حياة كريمة كمجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية وغيرها.