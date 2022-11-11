«الداخلية» تستقبل رجال الشرطة الحاصلين على ميداليات ببطولة العالم لكمال الأجسام

شارك عدد من ممثلي اتحاد الشرطة الرياضي في بعثة المنتخب القومي ببطولة العالم لكمال الأجسام، والتى أُقيمت فعالياتها بدولة إسبانيا خلال الفترة من 1 - 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4500 لاعب يمثلون 80 دولة.

أسماء الفائزين في البطولات

وحصل كل من العميد أحمد سامي أحمد السيد، مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، على المركز الأول في بطولات «الكلاسيك فيزيك أساتذة - الميدالية الذهبية، الكلاسيك فيزيك رجال - الميدالية الذهبية، الميدالية الذهبية للقب بطل أبطال العالم في فئته».

كما حصل أمين الشرطة محمد عبدالمحسن حسن نوفل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كمال الأجسام للأساتذة.

وحصل موظف مدني السيد السيد محمود السيد على المركز الثاني والميدالية الفضية في كمال الأجسام للأساتذة، وجميعهم ممثلي نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وزير الداخلية يهنئ الفائزين

وقام وفد من وزارة الداخلية باستقبال أبطالها من رجال الشرطة، حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق، لتعلو بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوما في شتى المحافل الرياضية، وليكونوا على عهدهم خير حفظة للأمن وخير ممثلين لرسالته السامية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها لحصولهم على المراكز الأولى خلال المشاركة في البطولات.