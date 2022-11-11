«الداخلية»: ضبط 1557 قضية تموينية متنوعة في حملات بـ 3 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط (1557) قضية تموينية متنوعة.

أبرز نتائج الحملات التموينية

وتتمثل أبرز نتائج الحملات في التالي: ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، و(466) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وكذا ضبط (655) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (35) قضية إستيلاء على السلع المدعومة، وكذا ضبط (1900 قطعة "ملابس" – 208120 لتر مواد بترولية – 135 بطاقة تموينية ذكية – 19800 رغيف بلدى مدعم – 384 لتر زيت تموينى - 2307 عبوة سجائر – 10 طن "أسمنت").

كما إضطلعت الإدراة العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، والجهات المعنية المختصة بتنفيذ حملات مكبرة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق محافظة الجيزة .. حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (120) قضية بمضبوطات بلغت (62,398 طن - 96855 قطعة – 135 بطاقة ذكية - 205824 لتر).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (16 قطعة "ملصقات").

وضبط (4,350 طن "كبدة مجمدة – لحوم مجمدة") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (2,125 طن "لحوم مجمدة مستوردة") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط ( 1,650 طن "أسماك مجمدة" ) معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2307 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.