متزوج منذ 3 أشهر.. وفاة شاب بعد ساعات من حضور زفاف شقيقته في طنطا

في جو يغمره الفرح والسعادة داخل إحدى قاعات الأفراح الكائنة على طريق طنطا - المحلة، تتعالى بداخلها أصوات الزغاريد ويقف الشاب عبد الرحمن كمال، على أبواب تلك القاعة، يستقبل المدعوين، يذهب إلى التقاط الصور التذكارية مع شقيقته العروس، أمهله القدر أن يقوم بتوصيل شقيقته العروس إلى منزل الزوجية الخاص بها، لتكون هي الليله الأخيرة في حياته.

لفظ الشاب عبد الرحمن كمال مجدي، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه، داخل شقته السكنية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم، بعد الانتهاء من حفل زفاف شقيقته ضحى، وسادت حالة من الحزن الشديد واتشحت الأسرة بالسواد حزناً على فراقه.

حفل زفاف شقيقته

وقال أحمد مرسي أحد المتوفى لـ«الوطن» إنهم كانوا في حفل الزفاف حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتركهم، وقام بتوصيل شقيقته العروس «ضحى» إلى شقة الزوجية، وسط حالة من الفرحة والسعادة، وكان لا يعاني من أي أمراض ويتمتع بصحة جيدة.

متزوج من 3 شهور

أضاف أن الشاب عبد الرحمن كمال متزوج منذ 3 شهور وتحديدا في أغسطس الماضي، وكان حفل زفاف شقيقته أمس الخميس، داخل إحدى القاعات الكائنة على طريق «طنطا - المحلة»: «زي ما يكون ربنا طول في عمره عشان يحضر فرح أخته، وأنهم استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاته بأزمة قلبية، بعد أن حاولت زوجته إيقاظه من النوم لأداء صلاة الجمعة، كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي المنطقة».

الشاب ينعى والده ويلحق به

وتابع أن آخر ما كتبه على حسابه عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» دعاء مؤثر ونعي على صورة والده قبل لحظات من زفاف شقيقته، قائلًا: «أبي الغالي لا تقلق في قبرك فهنا من صلبك يسير ع خطاك يكمل مسيرتك يدعو لك في كل ساعة وسأظل أروي روحك الراحلة بالدعاء إلى أن ألقاك بإذن الله في الجنة، جعل الله الريان بابك والفردوس ثوبك والكوثر شرابك والحبيب النبي صل الله عليه وسلم شفيعك وجارك وعرش الرحمن ظلالك».

تشييع الجثمان

وشيع العشرات من أهالي مدينة طنطا، جثمان الشاب عبد الرحمن كمال، إلى مثواه الأخير، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وأداء صلاة الجنازة عليه، بمسجد عوارة، ودفنه في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن، خيمت على وجه أسرته وأصدقائه.