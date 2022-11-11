عفروتو يتعاون مع حفيد الموجي في أغنية جديدة الأسبوع المقبل

يخوض الرابر الشهير عفروتو، تجربة جديدة في مسيرته في عالم فن الراب، وذلك من خلال تعاونه مع الموزع الموسيقي أحمد الموجي، حفيد الموسيقار الكبير محمد الموجي، بأغنية جديدة من المقرر أن تطرح الأسبوع المقبل.

وتعد هذه الأغنية هي أول عمل للرابر عفروتو، بعد توقيع تعهد على نفسه بالغناء بصحبة فرقة موسيقية، بعد قرار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعدم غناء أي فنان بدون فرقة موسيقية، فضلا عن أنها تجربة جديد في عالم فن الراب.

سعادة عفروتو بنفاد تذاكر حفله

وكان قد أعرب مطرب الراب عفروتو عن بالغ سعادته بنفاد جميع تذاكر حفله الذي يجمعه مع مطرب الراب مروان موسى في لندن، والذي أقيم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر.

وكتب عفروتو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، منشورا عبَّر به عن سعادته بانتهاء بيع تذاكر حفله مع مروان موسى، قائلا: «أنا وصلت لندن وحفلتنا في لندن بكره تذاكرها خلصت، الحلم اتحقق».

ومن جانبه، حصل كل من مغني الراب عفروتو ومروان موسى في وقت سابق على تصريح سنوي لإقامة حفلات من نقابة المهن الموسيقية بعد إمضائهما على إقرار بشروط النقابة الجديدة.

المؤلف الموسيقى أحمد الموجي من مواليد 3 يناير 1987 كان عمره لم يتجاوز 9 سنوات عندما توفي جده الموسيقار الكبير محمد الموجى فى أول يوليو 1995، وهو ابن الدكتورة إلهام محمد الموجي أو غنوة الموجي كما اشتهرت به وهي أستاذة بالمعهد العالي للموسيقى العربية والتي كانت قد حصلت على رسالة ماجستير عن أسلوب والدها في التلحين من المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون عام 1993، والموسيقار محمد الموجي له 5 أبناء هم الموجي الصغير وأمين ويحيى وإلهام (غنوة) وأنغام.

التحق الموجي الحفيد بمعهد الموسيقى العربية عام 2004 وتخصص في النظريات والتأليف وتخرج عام 2009 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل موزعا موسيقيا وعازف بيانو في دار الأوبرا بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وعازف بيانو بفرقة علي الحجار.