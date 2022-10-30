«الموسيقيين» تغرم «عفروتو» 100 ألف جنيه لغنائه بفلاشة.. ومروان بابلو 50000 لانفعاله

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، نقيب الموسيقين، اجتماعا لمناقشة ضوابط مطربي الراب، ردا على ما حدث خلال اليومين الماضيين، من أزمة عفروتو، ومروان بابلو.

تغريم بابلو وعفروتو

وقال منصور هندي في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قرر تغريم مؤدي الراب عفروتو 100 ألف جنيه، بعد غنائه بفلاشة، ومخالفة قرارات الموسيقيين، وتغريم مروان بابلو 50 ألف جنيه، بعد تكسير المايك على المسرح، الأمر الذي أزعج الجمهور.

مصطفى كامل يقرر إيقاف مطرب الراب عفروتو

كان مصطفي كامل، أصدر بيانا، منذ يومين، يقرر في إيقاف مطرب الراب عفروتو، واستدعائه وتحويله للتحقيق، بسبب مخالفته شروط النقابة في إحدى الحفلات التي قدمها مؤخرًا، وهو ما أثار غضب النقيب وباقي مجلس النقابة.

مروان بابلو ينفعل ويلقي المايك علي المسرح

بينما تداول خلال الايام الماضية، بعض الفيديوهات التي يظهر خلالها مروان بابلو، منفعلًا بشدة كما أقدم على كسر المايكروفون الخاص به، وترك المسرح ولم يكمل الحفل، ثم انسحبت الفرقة الموسيقية من الحفل.

ضوابط مطربي المهرجانات

الجدير بالذكر أن مصطفى كامل، كان أعلن خلال اجتماع، ضوابط غناء مطربي المهرجانات، وهو السماح لهم بالغناء، وذلك تحت شعبة الآداء الصوتي، وإلغاء كلمة مهرجانات، وعدم غناءهم بفلاشة، والغناء رفقة فرقة موسيقية مكونة من 12 موسيقى.