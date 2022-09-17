عفروتو يشدو بـ«هرازيك» في ختام البطولة الوطنية للسلة بمشاركة مروان موسى

شارك نجما الراب عفروتو ومروان موسى، في بطولة النهائي الوطني لكرة السلة، التي تقام تحت عنوان «هاف كورد»، وذلك بملعب «جولدن جول»، حيث شهدت البطولة حضور كوكبة من مجموعة من لاعبي كرة السلة، على رأسهم لاعبة النادي الأهلي نادين السلعاوي، وأيضًا حضر حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المهدي سليمان.

عفروتو يشدو بـ«هرازيك» في حفل هاف كورد

وعلى هامش البطولة، أحيا مطرب الراب الشهير عفروتو، حفلًا غنائيًا بحضور النجم مروان موسى، والذي عبر عن سعادته بمشاركته في بطولة «هاف كورد»، مشيرًا في بيان، إلى أنه من عشاق لعبة كرة السلة، متمنيًا التوفيق لكل الفرق المشاركة، حيث قدم مجموعة من أغانيه التي استطاع من خلالها أن يكون شريحة كبيرة من جمهور المزيكا وفن الراب في مصر، منها «فرق خبرة، وتيجي جول، وهرازيك، أنا ديل».

مروان موسى يشارك بالحضور في الحفل

كان عفروتو قد قدم أغنية هرازيك مع الفنان عمرو سعد، في مسلسله الدرامي الذى عرض خلال شهر رمضان من الموسم المنقضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها وعبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتنافس على لقب بطولة النهائي الوطني 16 فريقًا، ثمانية فرق رجال وثمانية فرق نساء، وحصد المركز الأول من الرجال فريق «شو تايم»، ومن النساء فريق «ثري أميجوز»، ومن المقرر أن يشاركا في بطولة العالم المقرر إقامتها بالأهرامات في مطلع الشهر المقبل، التي يشارك فيها فرق من جميع أنحاء العالم.