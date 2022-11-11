قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن قرى ومدينة منية النصر بالدقهلية غدا

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع مياه الشرب غدا السبت الموافق 12 نوفمبر 2022، لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء من ذات اليوم عن مدينة منية النصر وعدد من القرى التابعة لتنفيذ أعمال ربط خطوط المياه بمنية النصر أقطار 400 و550 ملي مما يستدعي غلق المياه عن بعض المناطق.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فإن المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب في مركز منية النصر هي: «مدينة منية النصر والعزب التابعة، وقرية البجلات والعزب التابعة، وقرية ميت تمامة والعزب التابعة، وقرية منشأة الجمال والعزب التابعة».

التنسيق لعودة مياه الشرب في الموعد المحدد

وقال المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة منية النصر، إنه جرى التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة مياه الشرب.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.