خريطة انقطاع مياه الشرب عن 3 محافظات اليوم.. اعرف الأماكن

تشهد عدة مناطق في 3 محافظات مختلفة، اليوم الأربعاء، انقطاع لخدمة مياه الشرب لعدة ساعات؛ لإجراء الصيانة اللازمة بالمحطات، بالإضافة إلى أعمال التطهير اللازمة؛ بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان استمرارها بالشكل المطلوب والمرضي للمواطنين.

وناشدت شركات مياه الشرب بالمحافظات المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المخابز والأماكن الخدمية مع توفير سيارات مياه مجانية، مع توفير الشركة سيارات مياه نقية في الأماكن المتضررة حال الحاجة إليها، ونبرز عبر السطور التالية أماكن انقطاع المياه في المحافظات.

1 ــ انقطاع المياه بمناطق في محافظة الإسكندرية

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، قطع مياه الشرب عن مناطق البرج القديم، والساحل، والقرى السياحية، ورافع مدينة الحمام وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى انتهاء الأعمال؛ لإجراء أعمال تطوير وتوسعة محور التعمير، وترحيل بعض خطـوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري.

2ــ قطع مياه الشرب عن مناطق بمحافظة المنوفية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، قطع مياه الشرب عن قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع، وقرية زنارة بمركز تلا، وقرية كفر الخضرة بمركز الباجور، وقرى قورص وكفر الطرانية بمركز اشمون، وكفر دنشواي بمركز الشهداء، وكفر البتانون بشبين الكوم، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهر، وذلك لإجراء اعمال الصيانة اللازمة.

3ــ انقطاع المياه بمناطق في سوهاج

فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أنه في أطار إجراء أعمال الصيانة اللازمة سيجرى انقطاع المياه عن عدة قرى تابعة للمركز، وهي: «إدفا ونجع الجزار ونجع النجار والشريفات ونجع الدير»، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.