إعادة ضخ مياه الشرب في بنها بعد انقطاع دام 12 ساعة «صور»

أعلنت شركة مياه القليوبية، انتهاء أزمة قطع المياه المفاجئة التي شهدتها مدينة بنها اليوم لمدة 12 ساعة بسبب عطل مفاجئ في محولات الكهرباء بالمحطة الرئيسية مما أدى لانقطاع الخدمة عن المواطنين لمدة طويلة، حيث جرى تغيير محولي الكهرباء بالمحطة وجرت إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال تركيب محولات الكهرباء الخاصة بمحطة مياه بنها المرشحة وعادت الخدمة بصفة منتظمة لكافة مناطق العاصمة بنها.

تفاصيل حل أزمة انقطاع مياه الشرب ببنها

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان له إنه جرى تركيب 2 محول كهربائي بمحطة المياه المرشحة بمدينة بنها، وجرى التشغيل وضخ المياه وخلال ساعة انتظمت الخدمة من جديد في كافة مناطق الأعطال.

وكان محافظ القليوبية أجرى اليوم زيارة إلى محطة مياه بنها المرشحة وتابع خلالها إعادة تشغيل محطة المياه بصحبة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أشرف على تركيب 2 محول كهربائي جديد قدرة 2 ميجا وات، ومتابعة أعمال ضخ المياه للمحطة.

اعتذار لأهالي بنها بعد قطع المياه 12 ساعة

أكد المحافظ في بيان له إن رئيس شركة مياه القليوبية والمسؤولين والأطقم الفنية بالشركة بذلوا كل الجهود لتركيب المحولين بعد العطل المفاجئ الذي شهدت المحطة فجر اليوم وادي لانقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة تجاوزت الـ12 ساعة.

وقدم المحافظ ورئيس شركة مياه القليوبية اعتذارا لأهالي مدينة بنها عن انقطاع المياه المفاجئ مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بسيارات مياه متنقلة لتوفير احتياجات المواطنين وخاصة في الأماكن الحيوية كالمستشفيات والكليات والمدارس والشوارع الحيوية لتعويض قطع المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع شركات الكهرباء لتوريد المحولات اليوم وجرى تركيبها وحل الأزمة.

وكانت مدينة بنها شهدت قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة بشكل مفاجئ، دون إعلان مسبق من شركة مياه القليوبية وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه جرى الدفع بعدد من الفنيين وجاري التعامل وإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.