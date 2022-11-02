انقطاع مياه الشرب عن مدينة نبروه بالكامل لمدة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ضعف ضغوط المياه عن مدينة طلخا بالكامل غدًا الخميس الموافق 2022/11/3؛ وذلك لقيامها بأعمال تطهير بمأخذ مرفق مياه طلخا، وكذلك انقطاع المياه بمدينة نبروه بالكامل لمدة 12 ساعة، نتيجة أعمال إحلال وتجديد داخل المحطة.

ضعف المياه في طلخا

وأشار الشركة، في بيان صحفي، إلى قيامها بأعمال تطهير بمأخذ مرفق مياه طلخا، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المياه عن مدينة طلخا وذلك يوم الخميس الموافق 2022/11/3 وذلك في الفترة من الساعة 8.00 صباحًا وحتى 10.00 صباحًا لمدة ساعتان.

قطع المياه عن مدينة نبروه

وذكرت أنها ستقوم بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة رفع نبروه، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن مدينة نبروه بالكامل وذلك يوم الخميس الموافق 2022/11/3 حتى 2022/11/4 وذلك في الفترة من الساعة 6.00 مساءًا وحتى 6.00 صباحًا لمدة 12 ساعة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال بنطاق مدينتي طلخا ونبروه، وضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها من الشركة.