نقابة اتحاد كتاب مصر تعلن ترشيحاتها لجوائز الدولة 2023
كتب:
إلهام زيدان
04:59 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
اتحاد الكتاب
أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، ترشيحاته لجوائز الدولة لعام 2023م، وقد أفرزت الترشيحات عن الآتي:
أولا: جائزة النيل
1- جائزة النيل للآداب: المترجم العلم الدكتور محمد عناني.
2- جائزة النيل للعلوم الاجتماعية: عالم الاقتصاد الكبير الدكتور محمد دويدار.
3- جائزة النيل العربية: الناقد العراقي الكبير الدكتور محسن جاسم الموسوي، الذي أسهم على مدار عقود طويلة في التعريف بالآداب العربية في أكبر جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانيا: جائزة الدولة التقديرية وقد رشحت النقابة لها:
1- جائزة الدولة التقديرية في الآداب: الروائي فتحي إمبابي.
2- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية: أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران.
ثالثا: جائزة التفوق
1- جائزة التفوق في الآداب: الناقد الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.
2- جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية: أستاذ الخدمة الاجتماعية الدكتور صلاح هاشم.
يتمنى مجلس إدارة النقابة النجاح لمرشحيه، والثقة بالحيدة والتجرد لأعضاء المجلس في الإدارة الثقافية الجديدة.