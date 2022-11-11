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نقابة اتحاد كتاب مصر تعلن ترشيحاتها لجوائز الدولة 2023

كتب:

إلهام زيدان
04:59 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
اتحاد الكتاب

اتحاد الكتاب

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، ترشيحاته لجوائز الدولة لعام 2023م، وقد أفرزت الترشيحات عن الآتي:

أولا: جائزة النيل

1- جائزة النيل للآداب: المترجم العلم الدكتور محمد عناني.

2- جائزة النيل للعلوم الاجتماعية: عالم الاقتصاد الكبير الدكتور محمد دويدار.

3- جائزة النيل العربية: الناقد العراقي الكبير الدكتور محسن جاسم الموسوي، الذي أسهم على مدار عقود طويلة في التعريف بالآداب العربية في أكبر جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا: جائزة الدولة التقديرية وقد رشحت النقابة لها:

1- جائزة الدولة التقديرية في الآداب: الروائي فتحي إمبابي.

2- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية: أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران.

ثالثا: جائزة التفوق

1- جائزة التفوق في الآداب: الناقد الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.

2- جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية: أستاذ الخدمة الاجتماعية الدكتور صلاح هاشم.

يتمنى مجلس إدارة النقابة النجاح لمرشحيه، والثقة بالحيدة والتجرد لأعضاء المجلس في الإدارة الثقافية الجديدة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.