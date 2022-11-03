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«هيئة الكتاب»: ليس لنا علاقة بصفحة اتحاد كتاب معرض القاهرة الدولي

كتب:

إلهام زيدان
09:44 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
الدكتور أحمد بهي الدين

الدكتور أحمد بهي الدين

أهابت الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، برواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأنها ليست لها علاقة بالصفحة المسماة «اتحاد كتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب»، المتواجدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو غيره، مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة بتلك الصفحة، وأن الهيئة غير مسئولة عن أية أضرار قد تحدث جراء ما أعلنت عنه تلك الصفحة.

هيئة الكتاب: نتخذ الإجراءات القانونية ضد صفحة اتحاد كتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضافت هيئة الكتاب في بيان، أن أي استخدام أو استغلال لأسم الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو معرض القاهرة الدولي للكتاب أو العلامة الخاصة بها دون تصريح كتابي بذلك، يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية، ما يعرض تلك الصفحة وأية صفحات أخرى للمسائلة القانونية، وهو ما ستتخذه الهيئة المصرية العامة للكتاب، من الإجراءات القانونية اللازمة قبل الصفحة سالفة الذكر، وذلك حفاظا على حقوقها وعلى رواد المعرض والناشرين.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.