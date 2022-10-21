اتحاد الكتاب في الأقصر يحتفي بالشاعر رمضان عبدالعليم الأربعاء المقبل

ينظم اتحاد الكتاب الأقصر الدورة العاشرة لمؤتمر النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالأقصر والذي يقام تحت عنوان «العامية في الجنوب.. ملامح وتحديات»، وبرعاية الدكتور علاء عبد الهادي نقيب الكتاب والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، وبرئاسة الشاعر مصطفى جوهر والأمانة العامة للمسرحي الأديب الشايب تكلا، بأن تحمل الدورة هذا العام اسم الشاعر الراحل رمضان عبدالعليم، أحد الرموز الشعرية المهمة في الأقصر، الأربعاء المقبل.

كما يكرم المؤتمر، والذي تقام هذا العام مجموعة من المبدعين، وهم: «الشاعر والناقد محمد أبو الفضل بدران، الشاعر محمد طاهر برعي من أسوان، الشاعر محمود مرعي من الأقصر، الشاعر حمدي حسين من قنا، والقاص بهاء الدين حسن من البحر الأحمر».

الشاعر رمضان عبدالعليم

ولد الشاعر رمضان عبد العليم في مدينة أرمنت عام 1954، وبدأ حياته الشعرية مبكرا، لكنه تأخر كثيرا في نشر أعماله الشعرية، وصدر ديوانه الأول عم 1996 بعد أن تخطى عمره الأربعين عامًا، وتوالت إصدرات دواوينه منها: «الفاتحة للنيل، مشاوير عبدالصبور».

لم يقم الشاعر بطبع أعمال أخرى حتى سنة 2009. ثم أصدر 3 مجموعات شعرية دفعة واحدة، هي: «عطش الفرات، والغيم الغريب، والصلاة على الأسرى»، وتوقف الشاعر مرة أخرى عن طبع أعماله حتى سنة 2021، وأصدر مجموعته السادسة «التّحيّاتُ للنّيل».

وكان الشاعر رمضان عبد العليم أحد قيادات التيار الناصري في محافظة الأقصر، ونال شهرة واسعة في الصعيد ككل من خلال مشاركاته وحضوره في الندوات والأمسيات الشعرية، ورحل رمضان عبدالعليم في 16 سبتمبر 2022، عن عمر 68 عاما.

يشار إلى نقابة اتحاد كتاب مصر احتفلت بتوزيع الجوائز على الفائزين بجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة لعام 2022، بمقر الاتحاد في الزمالك، وسلم رئيس الاتحاد الحوائز للفائزين.