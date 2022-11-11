«خالد» طالب جامعي ومندوب مصر في مؤتمر الشباب coy17.. فكر مختلف من أجل البيئة

يقف «خالد» بين الشباب والأطفال، ويلقي عليهم معلومات مبسطة، للتوعية بقضايا التغير المناخي، وآثاره السلبية على البيئة، من خلال عدة ورش مقدمة بالمجان، إضافة إلى إمدادهم بالمستلزمات الدراسية، وتشجيعهم على متابعة الأحداث المهمة.

خالد عبد الجواد، 19 عامًا، يدرس في الفرقة الثانية كلية تمريض بجامعة المنيا، شارك في العديد من الأعمال التطوعية، أبرزها فعاليات مبادرة «سيب بصمتك» برعاية وزارة الشباب والرياضة، وفاز الفريق بالمركز الأول علي مستوى المحافظة، تحت شعار «في حب مصر»، والثاني علي قطاع شمال الصعيد، وعقد ندوات توعية للشباب والأطفال، لعبت دورًا كبيرًا وفعالًا، في توفير دروس تقوية مجانية للطلبة، في مختلف المجالات، إضافة إلى توزيع بعض المستلزمات الدراسية، حسب حديثه لـ«الوطن».

توعية الشباب والأطفال بقضايا المناخ

يهتم «خالد» بالقراءة عن التغيرات المناخية، لتأثيراتها السلبية على البيئة والإنسان، وبدأ بالمشاركة في فعاليات مؤتمر المخلفات الالكترونية، المقام بأبي قير بالإسكندرية، تحت رعاية الإتحاد العربي لشئون البيئة، للتعريف بالمخلفات الالكترونية، وزيادة وعي الشباب بالقضايا المناخية، وإنشاء ورش عمل للأطفال في مركز الشباب، وشرح المعلومات بطريقة مبسطة، وفقا له: «أي مبادرة أو فعاليات فيها مناخ، بشارك فيها علطول، لأنها قضية مهمة».

إطلاق مبادرة ميكرو مخلفات

يستعد «خالد» لإطلاق مبادرة ميكرو مخلفات، وهي توعية تستهدف كل فئات المجتمع، من أطفال وطلبة وعمال وغيرهم، من خلال تطبيق 4 برامج مباشرة، بعد الانتهاء من الدور التوعوي: «إحنا مجهزين كل الأفكار، وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية».

«خالد» مندوب في مؤتمر coy17

اختير «خالد» كأحد مندوبي مصر في مؤتمر coy17، ليكتسب العديد من الخبرات الجديدة، وطرق تفكير مختلفة، من خلال التواصل مع قيادات شبابية، من أنحاء العالم، بحسب وصفه: «استفدت كتير من المناقشة مع الناس».