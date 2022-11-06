مسؤول التواصل في «COY17»: الشباب أكثر وعيا بتغيرات المناخ ومطالبه قيد التنفيذ

اختتم مؤتمر المناخ COY17، في نسخته الـ17، بمدينة شرم الشيخ، وركز الحاضرون فيه، على قضايا التغيرات المناخية، بتسليم وثيقة سياسية، تحوي مطالب الشباب، خاصة أنّ الأفارقة هم الأكثر تأثّرًا بقضايا المناخ.

وأكد شريف الرفاعي، مسؤول التواصل في مؤتمر الشباب المناخي العالمي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الشباب المصري أصبح لديه وعي أكبر بقضايا المناخ، ويتضح ذلك في مؤتمر الشباب لتغير المناخ COY17، الذي يُمثّل صوت الشباب قبل انطلاق القمة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووائل أبو المجد، ممثل رئاسة القمة، وغيرهم من مختلف الدول، والمهتمين بقضايا المناخ.

مطالب الشباب في مؤتمر المناخ COY17

وأوضح أنّ رئاسة القمة تسلّمت وثيقة سياسية، تحتوي على مطالب الشباب وتطلعاتهم وآمالهم، فيما يخص قضية المناخ، بعد عقد الجلسات على مدار 3 أيام، في مدينة شرم الشيخ؛ لمناقشة القضايا المختلفة المثارة حول المناخ، مشيرا إلى أنّ أهم ما جاء في الوثيقة، عن شباب القارة الإفريقية، الأكثر تأثّرًا بقضايا المناخ، تضمين أكبر لقضايا التكيف والتمويل المناخي، وتمثيل الشباب في المفاضاوت.

مؤتمر COY17 لمطالب الشباب

وقال إنّ شباب المؤتمر طالبوا بحق التمويل، وعقد جلسات عن الموضوعات المناخية المختلفة، فدورهم الأساسي تقديم المطالب وليس الحلول، لأنها مهمة جهات أخرى.

مطالب الشباب قيد التنفيذ

وأشار إلى أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بمطالب الشباب، والحرص على تنفيذها، كما حدث في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP-26»، في جلاسكو بالمملكة المتحدة، مطلع نوفمبر من العام الماضي، والإشارة إلى تمثيل الشباب من قبل الأطراف، في منظمات المجتمع المدني.