محمد الشرنوبي لـ برنامج «معكم منى الشاذلي»: خضت التمثيل قبل الغناء بسبب والدي

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، المقدم عبر شاشة قناة cbc، وكشف عن كثير من الأمور الخاصة به سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

الفنان محمد الشرنوبي تحدث خلال حلقته في برنامج معكم منى الشاذلي عن مشاركته في مسلسل إيجار قديم الذي يعرض الآن عبر شاشة قناة cbc، قائلا: شخصيات حقيقية جدا ومرتبطة بكل الناس دي أكتر حاجة خلتني عايز أعمل المسلسل ومتحمس ليه.

محمد الشرنوبي يتحدث عن مسلسل إيجار قديم

وتابع الشرنوبي أنه على المستوى الشخصي لم يحتك بفكرة الايجار، لأن المنزل الذي يسكن فيه إيجار خاص بعائلته، مؤكدا أنهم ضمن أحداث المسلسل يعرضون فقط فكرة الإيجار القديم دون إنصاف لأي من الأطراف.

وتحدث الفنان محمد الشرنوبي عن كواليس مسرحية ياما في الجراب ياحاوي، موضحا أنه بمجرد أن عرض عليه العمل وعرف أنه سيقف بجانب دكتور يحيى الفخراني وافق على الفور دون قراءة السيناريو.

وتطرق الشرنوبي خلال الحلقة عن كيفية اتجاهه إلى عالم التمثيل والغناء، قائلا إنه في الصغر قرر أن يخوض مجال التمثيل فقط ولم يفكر في الغناء، وذلك حتى لا يقال بأن والده الموسيقار فاروق الشرنوبي هو السبب في دخوله مجال الغناء.