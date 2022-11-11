وفد وزاري أرجنتيني: ننفذ تجربة مماثلة لـ«حياة كريمة» في بلادنا

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، وفدا من الوزراء المعنيين بملفات البيئة والطاقة والزراعة والصناعة ومحافظي الشمال الأرجنتيني، بحضور السفير الارجنتيني في مصر وعدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أشار وزير التنمية المحلية إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والأرجنتين في عدد من المجالات، مشيداً بما حققته تجربتها التنموية خاصة على المستوى الاقتصادي، فيما أشار الوفد الأرجنتيني إلى تنفيذ تجربة مماثلة لمبادرة «حياة كريمة» في بلادهم.

استعراض برامج التنمية المحلية في مصر

وعرض «آمنة» عدداً من برامج التنمية المحلية الناجحة في مصر، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«برنامج تطوير صعيد مصر»، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات المصرية، بما يحقق رضا المواطنين.

وأكد «آمنة»، حرص الوزارة على تبادل التجارب والخبرات المحلية الناجحة بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها الأرجنتينية في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية، ارتباطاً بالقمة الحالية للمناخ بشرم الشيخ «COP27»، وبما تتيحه من مبادرات ورؤى سياسية عبر عنها بكل وضوح الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية.

الوفد الأرجنتيني يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأشاد الوفد الأرجنتيني بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين حياة ملايين المواطنين في المجتمعات الريفية والمحلية.

واستعرض الوفد أهم ما تتميز بها كل محافظة أرجنتينية في إقليم الشمال، وكيفية تعظيم الميزات التنافسية بكل منها، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى حياة الأسر.

وعرض أعضاء وفد الأرجنتين أهم الإجراءات التي تم اتباعها للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومنها مبادرات تنموية تم تنفيذها وتتشابه مع المبادرة المصرية «حياة كريمة»، والتي تعتبر تجربة تنموية رائدة وجيد.

كما استعرض الاجتماع بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والمدن الأرجنتينية والمصرية، ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون، وعلى رأسها التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية، والتسويق الزراعي للمنتجات في القرى والمدن، وتسهيل وصولها للأسواق، إضافة إلى توقيع اتفاقيات توأمة بين المحافظات المصرية والأرجنتينية، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن المصرية في مجالات السياحة والزراعة.