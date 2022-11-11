«حياة كريمة» تنفذ 270 مشروعا في مركزي الصف وأطفيح.. نقلة حضارية

شهدت الكثير من قرى مصر، تطورات عدة، حيث أدت المشاريع التي نفذتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى تغير أوجه الحياة في المحافظات الحدودية والقرى الريفية، فتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، من بينها، «التعليم، الصحة، المجال الترفيهي، والمجال الخدمي»، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتوفير حياة كريمة له.

مشاروعات قطاع التعليم في محافظة الجيزة

ومنذ بداية المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم إنشاء نحو 270 مشروعا متعددا، بينهم 101 مشروعات في قطاع التعليم بمركزي الصف وأطفيح، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 99%، بهدف توفير الخدمة التعليمية للأهالي في المركزين، وتنوعت المشروعات بين التوسع في بعض المدارس أو إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد، حتى أصبحت متاحة لاستقبال عدد أكبر من الطلاب.

كما نفذت المبادرة عددا من المشروعات في قطاع الخدمات، حيث تم إنشاء 11 مشروعا، كمجمع خدمات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، فضلا عن مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 37 مشروعا بنسبة تنفيذ 95%، و16 مشروعا لوحدات الإسعاف، بلغت نسبة تنفيذهم 100%.

مشروعات القطاع الخدمي

وأولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما بمجال الرياضة، فانشأت 42 مشروعا في قرى الصف وأطفيح، بالإضافة إلى 50 مشروعا لتبطين الترع، بلغت نسبة تنفيذهم إلى 73%.

أما عن التضامن الاجتماعي، نفذت «حياة كريمة» 13 مشروعا، كمراكز الإيواء ودور رعاية المسنين والأيتام، مما سهل العديد من الخدمات على أهالي الصف وأطفيح، بنسبة تنفيذ بلغت 59%.